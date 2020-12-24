Нацкомісія затвердила програму відповідності оператора ГТС

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила Програму відповідності ТОВ "Оператор ГТС України".

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу ТОВ "ОГТСУ".

Зазначається , що Програма відповідності визначає зобов’язання й заходи для дотримання Оператором ГТС таких вимог: відокремлення і незалежності газотранспортної системи від діяльності з видобутку, розподілу, постачання природного газу, діяльності оптових продавців згідно із законодавством; недискримінації учасників ринку природного газу. Також у ній містяться вимоги щодо моніторингу, контролю і регулярної звітності ОГТСУ.

Контроль за виконанням програми здійснюватиме контролер - фізична або юридична особа з необхідною кваліфікацією та професійним досвідом, повністю незалежна та неупереджена у своїй діяльності.

Контролер звітуватиме про дотримання програми Оператором ГТС перед НКРЕКП та Секретаріатом Енергетичного Співтовариства ЄС.

"Прийняття цього документа – ще один крок до гармонізації українського та європейського законодавства", - пояснили у ОГТСУ.

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Як повідомлялося, з 1 січня 2020 року на українському ринку в результаті анбандлінгу оператор ГТС України відокремився від групи Нафтогаз. Таким чином Україна виконала вимоги Третього енергопакету ЄС щодо відокремлення діяльності з транспортування газу від видобування та постачання.