НКРЕКП переглянула план розвитку газосховищ на 10 років

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), переглянула план розвитку підземних сховищ газу (ПСГ) на 2020-2029 роки без зміни його загальної суми та джерел фінансування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України" у Фейсбуці.

Сьогодні, 9 грудня 2020 року відбулося відкрите слухання НКРЕКП, де було розглянуто актуалізований план розвитку ПСГ на 2020-2029 року.

Завдяки актуалізації інвестиційної програми Оператор газосховищ розпочне реконструкцію газозбірного пункту Червонопартизанського ПСГ, закупить вимірювальні прилади та спецтехнику.

Зазначається, що в поточному році Оператор газосховищ провів масштабну роботу із забезпечення стабільної безаварійної діяльності українських ПСГ, у тому числі реалізував низку заходів, які було включено до Інвестиційної програми на 2020 рік.

За пів року з моменту затвердження інвестпрограми на 2020 рік компанія розпочала низку важливих проєктів, серед них: реконструкція установки осушення газу з автоматизацією технологічного процесу на Дашавському ПСГ, переобладнання двигунів КС №4 ДКС Більче-Волиця, реконструкція системи теплопостачання в Богородчанах та Стрию.

"На жаль через COVID-19 Оператор змушений відтермінувати на 2021 рік деякі проєкти з модернізації газосховищ", - зазначається у повідомленні.

У Нафтогазі наголосили, що переобладнання та забезпечення безаварійної роботи газосховищ є вагомим аргументом для іноземних трейдерів, що зберігають запаси газу в Україні (цього року – маже 10 млрд кубометрів).

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Як повідомляв Укрінформ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, постановою № 1151 від 24.06.2020 р. затвердила План розвитку газосховищ Оператора газосховищ АТ "Укртрансгаз" на 2020-2029 роки, а також інвестиційну програму українських ПСГ на 2020 рік.

У десятирічній програмі заплановані заходи з реконструкції та ремонтів системи ПСГ до 2029 року на загальну суму 13,5 млрд грн.