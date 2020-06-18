Українські газосховища цьогоріч підготують до обліку газу за стандартами ЄС

Українські підземні сховища газу (ПСГ) здійснюють технічне переоснащення, яке до кінця 2020 року дасть змогу повністю перейти на облік газу за стандартами ЄС (у кВт-год.).

Про це повідомляється на сайті АТ "Укртрансгаз".

"Українські газосховища здійснюють технічне переоснащення обладнання, яке дасть змогу повністю перейти на облік газу за стандартами ЄС в одиницях енергії – кВт-год. – до кінця 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, це стане можливим завдяки встановленню потокових хроматографів на всіх точках входу та виходу газу з ПСГ. Плани по встановленню цього обладнання були прийняті в І кварталі 2020 року та успішно реалізуються. Окрім того, вже понад рік облік газу при закачуванні та відборі з газосховищ в тестовому режимі ведеться і в одиницях виміру обсягу (кубометрів), і в одиницях виміру енергії (кВт-год.). Проводяться роботи з реалізації відповідного функціоналу в інформаційній платформі оператора ПСГ.

Зазначається, що ініціатива про перехід до обліку газу в одиницях виміру енергії міститься в законопроєкті №2553, який Верховна Рада ухвалила у першому читанні 16 червня. Реалізація цієї ініціативи дасть можливість привести параметри природного газу на внутрішньому ринку до його параметрів на митному кордоні України з ЄС. Укртрансгаз був одним з ініціаторів цих змін та брав активну участь в підготовці законопроєкта.

В Компанії запевнюють, що перехід на нові одиниці вимірювання обсягів газу не вплине суттєво на процеси закачування та відбору газу.

"Разом з тим, Укртрансгаз закликає НКРЕКП (Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, - ред.) та всіх учасників газового ринку докласти зусиль та під час реалізації цієї важливої ініціативи вирішити проблему низької якості газу, що подають до ГТС деякі видобувні компанії. Це, зокрема зараз призводить до різниці в обсягах, виміряних в енергетичних одиницях, у зв’язку з відмінностями фізико-хімічних показників при закачуванні та відбиранні газу до/з ПСГ. Регулятор та учасники ринку мають затвердити дієвий механізм урегулювання спірних питань між операторами ПСГ та ГТС і контрагентами", - прокоментували в Укртрансгазі.