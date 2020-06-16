Рада схвалила за основу законопроєкт про облік газу у кіловат-годинах

Верховна Рада cхвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії".

"За" відповідне рішення 16 червня проголосував 281 депутат, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Більш об’єктивним є облік природного газу в енергетичних одиницях, оскільки забезпечується більш коректне та справедливе ціноутворення, полегшується складання енергетичного балансу підприємств та стає більш прозорим аналіз ефективності використання газу у порівнянні з іншими енергоносіями", - йдеться у пояснювальній записці.

Крім того, це прибирає розбіжності у підходах щодо обліку природного газу в Україні та країнах Європейського Союзу.

"Облік природного газу в Україні здійснюється у кубічних метрах, натомість в країнах ЄС облік природного газу здійснюється в одиницях енергії. При цьому вже на сьогодні існують певні адміністративні труднощі при оформленні імпортованого природного газу із країн ЄС чи його закачуванні до гахосховищ у режимі митного складу, оскільки газ з Європи заходить на митний кордон України в обсягах енергії (кВт.год), а потім, розрахунковим шляхом, визначається в кубічних метрах", - пояснюють автори законопроєкту.

Функціонування одночасно обліку газу під час приймання природного газу за реверсними поставками від європейських операторів газотранспортних систем та у ході транспортування газу споживачам в Україні як в об’ємних одиницях, так і в енергетичних створює незручності та розбалансування щодо даних, а також перешкоди на шляху розвитку ринку природного газу в Україні та його інтеграції до Європейського газового ринку.

Крім того, розрахунки за кубічні метри спожитого газу нівелюють права споживача не сплачувати за неякісний газ або сплачувати його меншу вартість.

"Іншими словами, на сьогодні споживач не залежно від того, якісний газ чи ні, має сплатити за весь його обсяг, який пройшов через лічильник газу", - наголошується у пояснювальній записці.

На дату введення в дію цього закону оператор газосховищ здійснює перерахунок обсягів природного газу, які зберігаються в газосховищах, визначених виходячи із кубічних метрів, в одинці енергії, застосовуючи коефіцієнт середньозваженого значення вищої теплоти згоряння в точках передачі природного газу з/до газосховищ за календарний рік, що передує даті введення в дію цього закону.