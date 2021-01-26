Бюджетні зміни щодо субсидій треба приймати під конкретні цифри - Голова ВР

Верховна Рада зможе ухвалити зміни до бюджету, що передбачають кошти на субсидії, коли отримає відповідні дані від Міненергетики та Мінсоцполітики.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Повертаючись до субсидій, - тут питання не лише в постанові, де ми декларативно висловимо свою позицію і дамо завдання, що треба робити. Нам чітко треба розуміти, скільки грошей на яку верству населення, під що ми повинні закласти для субсидій. Не просто приймати взагалі - а прийняти конкретні цифри. Ми можемо їх порахувати по-своєму, але об'єктивно це повинні бути дані від Міністерства енергетики та Міністерства соціальної політики. І тільки виходячи з цих даних ми зможемо прийняти відповідні зміни до бюджету, якщо це буде необхідно", - розповів Разумков.

Спікер додав: "Раніше нас запевняли, що це не обов'язково робити. Дай боже, щоб це було так. Але як показує практика, Верховна Рада знову потім в оперативному режимі буде врегульовувати й це питання".

Дмитро Разумков також розповів, що депутати після погоджувальної ради мали можливість поспілкуватися з в.о. міністра енергетики Юрієм Вітренком – і уряд уже почув пропозицію Ради, тож буде шукати механізми надання субсидій людям, які дійсно цього потребують.

Окрім того, за словами Голови ВР, на нараді Прем'єр-міністр запевнив депутатів, що грошей для виплати субсидій достатньо.