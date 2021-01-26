Бюджетні зміни щодо субсидій треба приймати під конкретні цифри - Голова ВР
Як передає кореспондент Укрінформу, про це Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.
"Повертаючись до субсидій, - тут питання не лише в постанові, де ми декларативно висловимо свою позицію і дамо завдання, що треба робити. Нам чітко треба розуміти, скільки грошей на яку верству населення, під що ми повинні закласти для субсидій. Не просто приймати взагалі - а прийняти конкретні цифри. Ми можемо їх порахувати по-своєму, але об'єктивно це повинні бути дані від Міністерства енергетики та Міністерства соціальної політики. І тільки виходячи з цих даних ми зможемо прийняти відповідні зміни до бюджету, якщо це буде необхідно", - розповів Разумков.
Спікер додав: "Раніше нас запевняли, що це не обов'язково робити. Дай боже, щоб це було так. Але як показує практика, Верховна Рада знову потім в оперативному режимі буде врегульовувати й це питання".
Дмитро Разумков також розповів, що депутати після погоджувальної ради мали можливість поспілкуватися з в.о. міністра енергетики Юрієм Вітренком – і уряд уже почув пропозицію Ради, тож буде шукати механізми надання субсидій людям, які дійсно цього потребують.
Окрім того, за словами Голови ВР, на нараді Прем'єр-міністр запевнив депутатів, що грошей для виплати субсидій достатньо.