Споживання електрики з початку січня перевищило на 2,5% прогнозне значення - Укренерго

Споживання електроенергії з початку січня перевищило на 2,5% прогнозне значення - Укренерго

Про це повідомляє пресслужба ПрАТ "НЕК "Укренерго", передає Укрінформ.

"Третій тиждень нового року характеризувався різким збільшенням споживання електроенергії в робочі дні, як відносно попереднього тижня, так і аналогічного періоду минулого року. Причиною такого є різке похолодання саме на початку тижня. Так, середньодобове електроспоживання в робочі дні відносно попереднього тижня зросло на 9,1% до 513,7 млн кВт-год. (середньодобова температура у будні знизилася з мінус 3 градусів попереднього тижня до мінус 7 градусів). У вихідні навпаки середньодобове споживання знизилося на 7,3% до 451,7 млн кВт-год. (середньодобова температура зросла з мінус 12 градусів до плюс 4 градуси)", - йдеться у повідомленні.

Загалом, електроспоживання становило 3,47 млрд кВт·год., що на 4,3% більше за попередній тиждень.

У порівнянні з минулим роком середньодобове електроспоживання у робочі дні збільшилося на 11%, а у вихідні — на 3,8%.

"Загалом, з початку січня обсяг споживання склав 11,04 млрд кВт-год., що на 2,5% більше прогнозного значення", - поінформували в Укренерго.

Для проходження періоду похолодання з метою збалансування енергосистеми та покриття додаткового навантаження було збільшено генерацію ГЕС та ГАЕС. Зокрема, з 18 по 21 січня середньодобове виробництво ГЕС було більшим на 7,3% а ТЕС на 8,4% у порівнянні з середньодобовим показником минулого тижня. Для покриття навантаження з понеділка 18 січня в роботу додатково було включено шість блоків трьох ТЕС (Вуглегірська ТЕС, Зміївська ТЕС, Трипільська ТЕС) на резервному паливі (газ) сумарною потужністю 1 200 МВт.