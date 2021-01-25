Україна і В’єтнам зацікавлені в угоді про вільну торгівлю – Мінекономіки

Україна та В’єтнам висловили зацікавленість в укладенні угоди про вільну торгівлю.

Як передає Укрінформ, про це йшла мова на 15-му засіданні Українсько-в’єтнамської міжурядової комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва, повідомила пресслужба Мінекономіки.

«Присутні висловили зацікавленість в укладенні преференційної угоди між Україною і В’єтнамом. Угода про вільну торгівлю надасть бізнесу обох країн доступ до нових ринків збуту та збільшить товарообіг між країнами», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сторони домовились провести попередню оцінку наслідків укладення преференційної торгової угоди з урахуванням поточних економічних реалій. Також учасники зустрічі обговорили питання інтенсифікації співпраці України та В’єтнаму. Зокрема, йшлося про вдосконалення товарної структури двосторонньої торгівлі, розширення асортименту експорту та імпорту.

За результатами зустрічі сторони домовились посилити співпрацю на рівні представників ділових кіл та напрацювати договірно-правову базу у галузі карантину та захисту рослин, стандартизації, сфері лікарських засобів, регуляторної політики та фондового ринку.

«Україна зацікавлена в посиленні конструктивного діалогу з в'єтнамськими партнерами з широкого кола питань. Для нас важливим є лібералізація двосторонньої торгівлі, в тому числі збільшення експорту промислових товарів та сільськогосподарської продукції. Також перспективним є реалізація спільних інвестиційних проєктів, обмін технологіями, співпраця в галузі сільгоспмашинобудування, в енергетичному секторі, будівництві, аграрній, науковій галузях та інших пріоритетних сферах», - заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка.

Як повідомлялося, попереднє 14-те засідання міжурядової комісії України та В’єтнаму відбулося 10 жовтня 2017 року. Також повідомлялося, що за 9 місяців 2020 року товарообіг між Україною та В’єтнамом сягнув 465,0 млн дол., що на 15,8% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. В’єтнамські інвестиції в Україну станом на 30 вересня 2020 року становили 3,8 млн дол.