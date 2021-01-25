IFC надасть Укргазбанку €30 мільйонів позики — Зеленський

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) надасть АБ “Укргазбанку” позику на загальну суму 30 млн євро з можливістю подальшої конвертації у статутний капітал.

Про це розповів Президент Володимир Зеленський під час виступу на церемонії підписання відповідного меморандуму між Міністерством фінансів України, IFC та Укргазбанком, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Варто відзначити ефективну на скоординовану співпрацю уряду та Міжнародної фінансової корпорації, результатом якої є наша з вами зустріч і підписання угоди між Міжнародною фінансовою корпорацією та Укргазбанком щодо надання позики у розмірі 30 млн євро з можливістю подальшої конвертації у статутний капітал”, - сказав глава держави.

За його словами, підписання меморандуму є не лише першим потужним реалізованим кроком, що наближає Україну до стратегічної мети щодо скорочення державної частки у банківському секторі України, а й підтвердженням ефективності впроваджених впродовж останніх років реформ у цій сфері.

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Водночас Президент підкреслив, що реформа державного банківського сектору дійсно є однією з ключових передумов для зміцнення стійкості фінансової системи нашої незалежної прекрасної України та зростання її кредитного й інвестиційного потенціалу.

“Це сприятиме пришвидшенню досягнення європейських стандартів на фінансових ринках, зростанню української економіки, забезпеченню макрофінансової стабільності та покращенню добробуту населення України”, - запевнив Зеленський.

Раніше перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова повідомила, що на початку 2021 року відбудеться закриття угоди з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) щодо входження в капітал державного "Укргазбанку". За її словами, це знакова подія для банківського ринку України. По-перше, такі стратегічні інвестори востаннє входили у наші банки наприкінці 2015 року, коли ЄБРР став акціонером «Райффайзен Банку Аваль». По-друге, держава завдяки угоді з IFC доведе задекларований намір — зменшити свою роль у банківському секторі.

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Як повідомляв Укрінформ, ще наприкінці 2017 року Мінфін, Укргазбанк та Міжнародна фінансова корпорація підписали меморандум щодо залучення інвестицій IFC та консалтингових послуг для розвитку банку і підвищення його інвестиційної привабливості. Спочатку планувалось, що Корпорація стане фінансовим співінвестором АБ "Укргазбанк" ще до кінця 2018 року. Згодом у Міністерстві фінансів заявили, що приватизація АБ «Укргазбанк» відбудеться до 2020 року.

Міжнародна фінансова корпорація – одна з п'яти інституцій Групи Світового банку. З 1992 року IFC реалізує в Україні масштабну програму технічної допомоги.

Фото: Офіс Президента