Статки 10 багатіїв світу зросли під час пандемії на $540 мільярдів - Oxfam

Під час пандемії коронавірусу статки десяти найзаможніших людей світу зросли на 540 мільярдів доларів США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Зазначається, що ця сума є еквівалентом витрат усіх урядів країн «Великої двадцятки» для відновлення економіки під час пандемії COVID-19.

За даними міжнародного об’єднання для боротьби з бідністю в світі Oxfam, такої суми буде більш ніж достатньої для того, аби забезпечити всіх у світі вакциною від коронавірусу.

Зазначається, що за період з 18 березня до 31 грудня 2020 року статки світових мільярдів у світі зросли з 3,9 трильйонів доларів США до 11,95 трильйонів доларів США.

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Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 25 січня зафіксовано 99 774 351 випадків COVID-19, зокрема 2 139 031 – летальних, одужали 71 746 746 осіб.