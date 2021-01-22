Макроекономічні показники торік були кращими, ніж очікувалося, – Петрашко

Макроекономічні показники України виявилися дещо кращими за прогнози Кабінету Міністрів на 2020 рік.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко під час публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії до 2030 року.

«Попередні підсумки 2020 року свідчать про те, що макроекономічний прогноз, який ми давали на рік справдиться, і реальні результати будуть навіть дещо кращими за сам прогноз», - сказав Петрашко.

Міністр також зазначив, що такий безпрецедентний виклик, яким стала для економіки пандемія COVID-19, Україна долає краще, ніж багато наших сусідів з Євросоюзу. Зокрема, рівень безробіття протягом року залишався у прогнозованих межах.

«Рівень безробіття за підсумками 9 місяців 2020 року склав 9,3% при прогнозованих 9,4%, незважаючи на всі складності з розвитком ситуації на ринку праці під час локдауну», –підкреслив урядовець.

Також міністр зауважив, що Україні вдалося уникнути дестабілізації у банківській сфері, тоді як під час попередніх криз фінансова система країни страждала в першу чергу.

«Інфляція, яку ми отримали за рік, становить 2,7%, з грудня до грудня – 5%, що відповідає прогнозам НБУ», - підкреслив Петрашко.

Він також нагадав, що Кабінет Міністрів в умовах локдауну ухвалив широкий спектр рішень, спрямованих на збереження робочих місць, підвищення доходів населення та стимулювання економіки в цілому.