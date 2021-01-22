Пандемія суттєво вдарила по припливу інвестицій в Україну - радник Прем’єра

Пандемія коронавірусу вдарила по світовій економіці і загальний рівень інвестицій впав більш як на 50%, і Україна не є винятком оскільки приплив прямих іноземних інвестиції за 10 місяців 2020 року становив лише 220 млн дол. США.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії-2030 сказав радник Прем’єр-міністра, виконавчий директор Центру економічного відновлення (платформи для створення Національної економічної стратегії-2030) Кирило Криволап.

"Прямі іноземні інвестиції у 2019 році зросли на 7%, однак були в три рази менші, ніж перекази від заробітчан. Пандемія коронавірусу вдарила по світовій економіці і загальний рівень інвестицій впав більш як на 50%, і Україна не є винятком. За 10 місяців 2020 року, надходження інвестицій склали 220 млн дол", - сказав Криволап.

Він зауважив, що Україна за 30 років є хронічно недоінвестованою. Починаючи з років незалежності економіка України залучила близько 50 млрд дол. США. В той час, як у Польщі за такий же час було накопичено близько 240 млрд дол. інвестицій.

За його словами, для іноземного інвестора рівень ризику в Україні є досить високим, що проявляється в кредитних рейтингах, тому для того аби підвищити привабливість країни для інвестора, потрібно створювати стимули: єдиний координаційний орган для інвесторів, податкові канікули, індустріальні парки.

"Якщо ми реалізуємо всі напрацювання робочої групи в економічній площині, то можемо збільшувати ВВП за 10 років десь в три рази", - зазначив Криволап.

Як повідомляв Укрінформ, процес створення Національної економічної стратегії триває з березня 2020 року.

У 2019 р. приплив ПІІ в Україну становив 2,5 млрд дол. США.

У 2018 р. чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну становив 2,4 млрд дол. США, більше половини яких були спрямовані у реальний сектор економіки.