Уряд проведе 10 заходів у рамках обговорення Національної економічної стратегії - Шмигаль

Уряд має намір провести впродовж 22 січня - 10 лютого більше десяти заходів у рамках обговорення Національної економічної стратегії до 2030 року.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на першому заході публічного обговорення Національної економічної стратегії-2030 на тему «Інвестиційна привабливість, ринки капіталу та макроекономічна стабільність», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас передбачається проведення понад десяти таких круглих столів від сьогоднішнього дня до 10 лютого. Через день або два дні вони будуть відбуватися. Графік ми опублікуємо», - зазначив Шмигаль.

Участь в обговоренні візьмуть представники уряду, Верховної Ради, Офісу Президента та експерти. Вони представлять ключові ідеї Національної економічної стратегії-2030 та шляхи її імплементації.

Як повідомлялося, Національну економічну стратегію до 2030 року готувала робоча група Кабінету Міністрів на платформі Центру економічного відновлення.