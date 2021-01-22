Україна нарощує експорт зерна до Китаю - УЗА

Китай є найбільшим імпортером українського зерна; в 2019/2020 маркетинговому році (МР) експорт зернових України до КНР сягнув 6,3 млн тонн, а з цього маркетингового року (з липня 2020 року до сьогодні) - 6,9 млн тонн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Українська зернова асоціація (УЗА) із посиланням на засідання агроклубу при Посольстві України в Китайській Народній Республіці 21 січня.

Зазначається, що на засіданні ІІ Агроклубу відбулося «віртуальне» обговорення поточного стану та динаміки торгівлі зерновими між Україною та КНР за участі Української зернової асоціації та Китайської зернової асоціації.

Учасники зустрічі проаналізували можливості подальшого збільшення постачання зерна до Китаю з України і необхідний розвиток інфраструктури та інвестицій.

В.о. виконавчого директора УЗА Сергій Іващенко зазначив, що Китай є найбільшим імпортером українського зерна.

"У 2019/2020 МР експорт України в Китай склав 6,3 млн тонн зернових, а за липень 2020 - січень 2021 експорт зерна до Китаю вже сягнув 6,9 млн тонн. В грошовому вимірі експорт зерна до Китаю в 2020 році склав $1,87 млрд", - повідомив він.

За словами Іващенка, для подальшого поглиблення співпраці та торгівлі необхідно переглянути фітосанітарний протокол на ячмінь та домовитися про доступ української пшениці, гороху, сорго та інших культур на ринок Китаю.

УЗА та колеги з Китаю також представили профільні виставкові заходи, які проводитимуться в обох країнах.

В.о. виконавчого директора УЗА зокрема запросив китайських колег до участі в топових вітчизняних заходах - Grain Storage Forum ELEVATOR-2021, Black Sea Grain & Oil, Grain & Maritime Days та Grain Ukraine. Китайські колеги зі свого боку запросили до участі в Міжнародному форумі зернової промисловості, виставці CIFTIS, XIX Виставці технологій в зерновій та олійній промисловості.

Також сторони домовилися організувати двосторонні візити за участю членів асоціації, тільки-но дозволить епідемічна ситуація в обох країнах та у світі.

Українська зернова асоціація (УЗА) – це об’єднання виробників, переробників та найбільших експортерів зерна, які щорічно експортують близько 90% української зернової продукції. У 2020 році Україна експортувала зернових на 9,4 млрд дол.

За даними Мінекономіки, Україна з початку 2020/2021 МР (почався 1 липня) по 20 січня 2021 року експортувала понад 27,8 млн тонн зернових та зернобобових культур.