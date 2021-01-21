Незаконний продаж зерна з держрезерву: у фігурантів підозра з новою кваліфікацією

Службовим особам хлібобази на Миколаївщині, які є фігурантами справи про завдання Державному агентству резерву збитків на суму 1 млн грн, повідомлено про підозру з новою правовою кваліфікацією.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу прокуратури Миколаївської області.

«Миколаївською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом заволодіння службовими особами ДП «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України майном в особливо великих розмірах (ч.5 ст.191 КК України). У ході розслідування здобуто докази про те, що ці особи діяли у складі організованої злочинної групи, яку створив та очолив виконувач обов’язків заступника генерального директора», - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, організатор злочинної групи визначив функції кожного її члена, розробив план діяльності, що мала на меті отримання прибутку від незаконної реалізації зерна. Фігуранти заволоділи зерном пшениці, що перебувало у сховищах підприємства загальною вагою 158 тонн. Цим вони спричинили Державному агентству резерву України матеріальну шкоду у сумі майже 1 млн грн.

Усім фігурантам справи повідомлено про підозру з новою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою.

Як повідомлялося, 30 вересня 2020 року правоохоронці повідомили чотирьом посадовцям хлібокомбінату на Миколаївщині про підозри щодо привласнення 158 тонн зерна з держрезерву вартістю майже 1 млн грн.