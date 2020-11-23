Керівника філії Держрезерву підозрюють у розтраті зерна на 2,8 мільйона
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НАБУ.
«22 листопада 2020 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили в.о. директора однієї з філій Державного агентства резерву України у Сумській області про підозру у розтраті зерна на суму понад 2,8 млн грн. Дії особи кваліфіковано за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.
Слідство встановило, що у листопаді 2020 року в.о. директора філії Державного агентства резерву України, без отримання дозволу власника зерна, яке зберігалося на базах, вирішив відвантажити його комерційним структурам без оплати з їхнього боку. У такий спосіб він планував заволодіти понад 189 т. зерна вартістю понад 2,8 млн грн, яке належало Держрезерву.
Водночас 18-19 листопада 2020 року детективи НАБУ вжили невідкладні слідчі заходи, і запобігли незаконному вивезенню зерна з держпідприємства.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із листопада 2020 року.