Керівника філії Держрезерву підозрюють у розтраті зерна на 2,8 мільйона

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили в.о. директора однієї з філій Державного агентства резерву України у Сумській області про підозру у розтраті зерна на суму понад 2,8 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

«22 листопада 2020 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили в.о. директора однієї з філій Державного агентства резерву України у Сумській області про підозру у розтраті зерна на суму понад 2,8 млн грн. Дії особи кваліфіковано за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що у листопаді 2020 року в.о. директора філії Державного агентства резерву України, без отримання дозволу власника зерна, яке зберігалося на базах, вирішив відвантажити його комерційним структурам без оплати з їхнього боку. У такий спосіб він планував заволодіти понад 189 т. зерна вартістю понад 2,8 млн грн, яке належало Держрезерву.

Водночас 18-19 листопада 2020 року детективи НАБУ вжили невідкладні слідчі заходи, і запобігли незаконному вивезенню зерна з держпідприємства.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із листопада 2020 року.