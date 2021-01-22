Нафта дешевшає через новий спалах COVID-19 у Китаї

Ціни на нафту знизилися в п'ятницю, 22 січня, через побоювання, що нові суворі обмеження у зв'язку з COVID-19 у Китаї знизять потребу в паливі найбільшого світового імпортера нафти.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $55,37 за барель, що на $0,73 (1,3%) нижче за ціну на час закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на $ 0,73 (1,37%) - до $ 52,40 за барель. Попередні торги по еталонах завершилися на рівні $ 56,1 і $ 53,13 відповідно.

Відновлення попиту на паливо в Китаї сприяло зростанню ринку наприкінці минулого року, в той час, як США і Європа відставали. Але це джерело підтримки зникає, оскільки нова хвиля випадків COVID-19 викликала нові обмеження на переміщення.

В четвер у Шанхаї були зафіксовані два перших випадки передачі вірусу з листопада, і уряд закликає китайців скасувати поїздки під час місячного Нового року.

"Дійсно, інвестори щосили намагаються не звертати уваги на короткостроковий біль заради довгострокової вигоди напередодні вихідних, і випадки COVID у Китаї є найбільшою (причиною) побоювань з приводу попиту для трейдерів", - йдеться в записці Стівена Іннеса з Axi.

Ринок чекає офіційних даних про запаси нафти від Управління енергетичної інформації США в п'ятницю, після того, як дані Американського інституту нафти (API) в середу показали несподіване зростання запасів нафти в США на 2,6 мільйона барелів минулого тижня у порівнянні з прогнозами аналітиків про падіння на 1,2 млн бар.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 55,55 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 56,04 долара за барель, що на 6 центів нижче за рівень закриття торгів ($56,10).