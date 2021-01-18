Ринок бензину за минулий рік зріс на 9,1% - експерти

Український ринок бензинів знову вийшов на позначку 2 млн т. Порівняно з минулим роком, ринок зріс на 9,1%.

Про це Укрінформу повідомила пресслужба Консалтингової групи «А-95» з посиланням на директора Сергія Куюна.

"Обсяг постачань автомобільних бензинів на український ринок у 2020 р. збільшився на 9,1% порівняно з попереднім роком – до 2 122,3 тис. тонн. Це кращий результат за останні чотири роки", - йдеться у повідомленні.

При цьому, частка українських НПЗ у балансі ринку зросла до 48,2%, імпорту – зменшилася до 51,8%. На рік раніше це співвідношення складало 46,6% до 53,3%. Внутрішнє виробництво бензинів зросло на 12,7% – до 1 023 тис. т. Основний внесок у цю динаміку зробив Кременчуцький НПЗ, який наростив випуск продукту на 17,6%, до 884,2 тис. т.

Другий внутрішній виробник – Шебелинський ГПЗ – скоротив виробництво порівняно з 2019 р. на 11%, до 138,8 тис. т.

За 2020 рік імпорт бензинів зріс на 5,9% і становив 1 099,4 тис. т.

Найбільша частка в імпортних постачаннях залишається за білоруськими НПЗ – 40% усього українського ринку. Ці обсяги зросли до 857,2 тис. т (+ 24%).Постачання з Литви скоротилися на 28,3% і склали 235,3 тис. т.

Експерти консалтингової групи «А-95» вважають, що ринок бензинів має значний потенціал зростання у разі корекції ставок акцизного збору, варіанти якої знаходяться на розгляді у Верховній Раді.

«Чинні ставки акцизів стимулюють споживання скрапленого газу та дизпального, які ми змушені переважно імпортувати. Встановлення справедливих паливних податків і, як наслідок, збільшення привабливості бензину допоможе вдвічі наростити перероблення нафти та істотно знизити залежність від імпорту по всіх марках нафтопродуктів», – наголосив Куюн.