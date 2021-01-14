Продажі дизельного пального в Україні торік зросли на 5,8% — експерти

Продажі дизельного пального в Україні за 2020 рік зросли на 5,8% у порівнянні з 2019 роком, до 7,39 млн тонн.

Про це Укрінформу повідомила консалтингова група "А-95".

За даними групи, останні п'ять років український ринок дизельного пального зріс на 35%, з 5,45 млн тонн у 2015 році до 7,39 млн тонн у 2020 році. Обсяг постачань дизпального на український ринок у 2020 році збільшився на 5,8% у порівнянні із попереднім роком, до 7,39 млн тонн.

«Основним драйвером зростання споживання дизпального в 2020 році стало дорожнє будівництво, в якому задіяно велику кількість великотоннажного транспорту. Активними залишалися і приватні автовласники, особливо в умовах карантинних обмежень і триваючої дизелізації "приватного" автопарку», – заявив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

За даними групи, частка українських НПЗ у балансі ринку у минулому році виросла до 15,3%, відповідно, на імпорт припадало 84,7%. Роком раніше це співвідношення становило 11,6% до 88,4%.

Внутрішнє виробництво дизельного пального у 2020 році збільшилося на 39% проти 2019 року, до 1,129 млн тонн. Це – максимальний показник з 2012 року, коли був зупинений Лисичанський НПЗ. Завод "Укртатнафта" в минулому році виробив 1,057 млн тонн дизельного пального (+45,8% до 2019 року), Шебелинський ГПЗ – 72,1 тис. тонн (-17%). Експерти консалтингової групи «А-95» зазначили, що Укртатнафта збільшила виробництво, зокрема унаслідок зміни структури відбору нафтопродуктів через збільшення випуску бітуму й зниження виробництва авіагасу.

Імпорт дизельного пального у 2020 році збільшився на 1,4% проти 2019 року, до 6,265 млн тонн. Частка продукції з Російської Федерації на українському ринку становила минулого року 35,4%; поставки дизпального з РФ у 2020 році зросли на 4,8% проти попереднього року, до 2,616 млн т. Частка білоруського палива на українському ринку знизилася з 35,4% – до 30%.

На тлі обмежених відвантажень з Білорусі Литва встановила рекорд з постачань дизпального в Україну. Імпорт з цієї країни виріс на 24%, до 621 тис. т, або 8,4% від загального обсягу українського ринку.

Через морські порти в Україну у 2020 році надійшло 776 тис. тонн дизельного пального, що на 11,3% більше, ніж роком раніше.

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Як повідомляв Укрінформ, згідно із постановою Кабінету Міністрів №719 від 17 серпня 2020 року «Про запровадження спеціального мита на окремі товари походженням з Російської Федерації, що ввозяться на митну територію України", було накладено мито на імпорт важких дистилятів (дизельного пального) у розмірі 4%; скрапленого газу (3%); всіх типів вугілля, (крім антрациту та вугілля, що використовується у металургійній і коксохімічній промисловості (65%).