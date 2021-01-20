Конституційний суд відкрив провадження щодо призначення 6 членів НКРЕКП

Конституційний Суд України відкрив провадження у справі за поданням щодо конституційності призначення окремих членів Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомила представник Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря.

За її словами, у поданні оскаржено укази Президента України за період 2018-2019 рр., якими призначені на посади чинні члени НКРЕКП, та положення закону “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”.

Парламентарій уточнила, що у конституційному поданні оскаржено укази про призначення всіх чинних членів НКРЕКП (6 указів), а також оскаржено указ щодо члена НКРЕКП, яку автори конституційного подання вважають такою, що "де-юре продовжує перебувати на посаді, оскільки станом на сьогодні не видано жодного розпорядження щодо припинення повноважень".

При цьому ухвалою КС відмовлено у відкритті провадження щодо конституційності положень закону про НКРЕКП, відповідно до яких до призначення нового складу НКРЕКП на конкурсних засадах Президенту України було надано повноваження тимчасово призначати членів Комісії.

“Цей пункт закону втратив чинність, що є підставою для відмови у відкритті провадження за конституційним поданням в цій частині”, - пояснює депутат.

Конституційне подання щодо призначення членів НКРЕКП надійшло до суду 4 листопада 2020 року. В ньому автори просили визнати неконституційними 6 указів глави держави.

У документі вказується, що Конституція України визначає вичерпний перелік посад, призначення на які здійснюється Президентом України, і до їх кола не входять посади членів НКРЕКП. Оскільки Конституцією вичерпно визначено обсяг повноважень Президента України, то, на думку авторів подання, видача ним оскаржених указів здійснена з перевищенням конституційних повноважень.

Читайте також: НКРЕКП переглянула план розвитку газосховищ на 10 років

Як повідомляв Укрінформ, в Окружний адміністративний суд Києва у листопада 2020 року надійшов позов з вимогою зобов'язати Кабінет Міністрів звільнити Ольгу Бабій з посади члена НКРЕКП.

Своєю чергою Президент Володимир Зеленський 30 червня 2020 року затвердив схему ротації членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, до 2025 року.

Зокрема, указом передбачається, що до 1 липня 2020 року ротація застосовується до члена НКРЕКП Олени Антонової, до 1 липня 2021 року - до Оксани Кривенко, до 1 липня 2023 року - до Олексія Магди, до 1 липня 2024 року - до Ольги Бабій та Дмитра Коваленка, до 1 липня 2025 року - до Руслана Кайдаша та Валерія Тарасюка.