Уряд cхвалив два проєкти законів щодо покращення зовнішньоекономічної діяльності

Кабінет Міністрів cхвалив два проєкти законів щодо вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності України.

Про це представник уряду у Верховній Раді народний депутат Василь Мокан написав у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Законопроєкт "Про внесення змін до Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльністьˮ повинен забезпечити захист прав та інтересів України та її суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності у надзвичайних ситуаціях в міжнародній торгівлі та/або міжнародних відносинах із дотриманням правового забезпечення виконання зобов'язань України за угодами СОТ, Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами та інших міжнародних договорів України в торговельно-економічній сфері", - написав Мокан.

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Він додав, що серед іншого у документі пропонується удосконалення процедури застосування та розширення переліку заходів України у відповідь на міжнародно-протиправні діяння та/або недружні дії іноземних держав або іншого суб'єкту міжнародного права стосовно України, зокрема забороною зовнішньоекономічних операцій або встановлення обмеження на їх здійснення, скасування тарифних пільг (тарифних преференцій) щодо ставок Митного тарифу України та/або зупинення звільнення від оподаткування ввізним митом, обмеження транзиту товарів.

За повідомленням Мокана, у іншому схваленому урядом законопроєкті "Про внесення зміни до статті 275 Митного кодексу України щодо вдосконалення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності" пропонується можливість встановлювати спеціальне мито як заходи у відповідь на міжнародно-протиправні діяння та/або недружні дії іноземної держави або іншого суб'єкту міжнародного права стосовно України та як заходи у відповідь на дискримінаційні дії іноземної держави або іншого суб'єкту міжнародного права стосовно суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.