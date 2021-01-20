Уряд схвалив законопроєкт щодо стимулювання діяльності у сфері трансферту технологій

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт щодо стимулювання діяльності у сфері трансферту технологій.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення ухвалене на засіданні Кабміну

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій”, мета законопроєкту — підвищення рівня впровадження (комерціалізації) результатів наукових досягнень.

Серед іншого пропонується удосконалити інформаційне забезпечення трансферу технологій через доступ установ та організацій державної системи науково-технічної інформації до кон’юнктурно-економічної і патентної інформації з іноземних джерел та баз даних. Також пропонується створення та забезпечення діяльності вебпорталу щодо інноваційної діяльності та трансферу технологій, забезпечення проведення моніторингу технологічного рівня і готовності до впровадження технологій та їх складових, створених за бюджетні кошти, а також попиту суб’єктів господарювання на них.

Читайте також: Кабмін затвердив техрегламент на косметичну продукцію

Окрім цього, пропонується установити особливості закупівлі технологій за бюджетні кошти, запровадити субсидіювання проєктів із створення вітчизняними промисловими підприємствами за участю наукових установ високотехнологічних виробництв тощо.

Зазначається, що це сприятиме подоланню негативних економічних наслідків у сфері трансферту технологій, спричинених тимчасовим спадом активності внаслідок поширення COVID-19.