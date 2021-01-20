Кабмін затвердив техрегламент на косметичну продукцію

Кабінет Міністрів затвердив технічний регламент на косметичну продукцію.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 20 січня.

Як зазначається в пояснювальній записці до постанови, Технічний регламент на косметичну продукцію встановлює нові вимоги щодо обігу та безпеки косметичної продукції та передбачає можливість використання новітніх технологічних розробок, альтернативних методів тестування косметичної продукції, здійснення ринкового нагляду щодо відповідності продукції вимогам.

Водночас постановою визначається, що косметична продукція, яка введена в обіг до набрання чинності нового техрегламенту, не забороняється і не обмежується .

Постанова, якою затверджено Технічний регламент на косметичну продукцію, набирає чинності через 18 місяців після її опублікування.

Постанову схвалено з техніко-юридичними правками.

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Як повідомлялося, у МОЗ розраховують, що затвердження нового техрегламенту на косметичну продукцію дасть змогу гармонізувати техрегулювання косметичної продукції в Україні з європейським законодавством, усунути юридичні, адміністративні та технічні бар'єри в торгівлі з країнами ЄС.