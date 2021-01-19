Аграрні асоціації просять включити до зернового меморандуму позиції по кукурудзі

Низка аграрних асоціацій звернулися до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства із проханням включити до додатка до зернового меморандуму на 2020/2021 маркетинговий рік позицію щодо експорту кукурудзи на рівні близько 22 млн тонн.

Як передає Укрінформ із посиланням на Інформаційно-аналітичний портал АПК України, ситуацію на ринку кукурудзи та можливість внесення змін до додатка до зернового Меморандуму обговорювали під час першої в 2021 році наради із агроасоціаціями. В обговоренні взяли участь заступники міністра економіки Тарас Висоцький, Тарас Качка і Сергій Глущенко.

«У підписаному додатку до Меморандуму про взаєморозуміння на ринку зерна зазначено граничний об’єм експорту пшениці – 17,5 млн тонн. За пропозицією асоціацій «Союз птахівників України», «Свинарі України», «Тваринпром», «Союз кормовиробників України» запропоновано включити в додаток до Меморандуму позицію кукурудзи на рівні приблизно 22 млн тонн. Зокрема, для внутрішнього ринку необхідно близько 7,5 млн тонн кукурудзи для виготовлення кормів для тварин», - ідеться у повідомленні.

Протягом тижня підписанти меморандуму мають надати свої пропозиції щодо готовності внесення змін у додаток з позицією "кукурудза", а також щодо приблизних балансів за цією культурою. Прогнозується, що офіційну урядову позицію Мінекономіки висловить 25 січня.

«Ми завжди відкриті до пропозицій профільних асоціацій, які ми розглядаємо на наших спільних зустрічах, формуємо думку і даємо зворотній зв’язок», - зауважив Висоцький.

Також учасники обговорили питання квот на аграрну продукцію для формування переговорної позиції при перегляді економічної частини Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Протягом тижня Мінекономіки очікує на пропозиції профільних асоціацій щодо тарифних квот на безмитне ввезення української продукції до Європейського Союзу.

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Як повідомляв Укрінформ, Мінекономіки 1 липня 2020 року підписало Меморандум про узгодження позицій з учасниками зернового ринку України на новий маркетинговий рік (МР). За результатами підписання Додатка до зернового меморандуму про граничний обсяг експорту у 2020/2021 МР, Україна експортує 17,5 млн тонн пшениці та 1 тис. тонн жита.

В Україні у 2020 році було зібрано 65,4 млн тонн зернових та зернобобових із площі 15,3 млн га. За даними Держстату, у 2019 році врожай зернових та зернобобових в Україні становив 75,1 млн тонн, у 2018 році – 70,1 млн тонн.

З початку 2020/2021 маркетингового року (МР; почався 1 липня) по 18 січня 2021 року Україна експортувала близько 27,57 млн тонн зернових та зернобобових культур, що на 6,3 млн тонн менше, ніж за аналогічний період минулого МР. У тому числі: 12,75 млн тонн пшениці; 3,89 млн тонн ячменю; 10,52 млн тонн кукурудзи та 81,2 тис. тонн пшеничного борошна.

Експорт кукурудзи, за даними Мінекономіки, у 2019/2020 МР становив 30,33 млн тонн.