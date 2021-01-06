Експерт прогнозує в 2021 році скорочення площ під зерновими

Попри підвищений попит на всі товари, в тому числі зернової галузі, та доволі високі ціни на зернові та олійні культури, в Україні відбуватиметься скорочення площ під зерновими та кукурудзою.

Як передає Укрінформ, такі прогнози зробив президент Української зернової асоціації Микола Горбачьов, повідомляє пресслужба УЗА.

«В Україні 2021 рік буде роком турбулентності для аграрної галузі, адже призначено міністра аграрної політики, але поки не відновлено Міністерство аграрної політики, чого ми довгий час вимагали. Його створення займе певний час, і це буде викликом для аграрного сектору, оскільки виникатимуть певні проблеми (як політичні, так і фінансові) для галузі під час передачі повноважень від одного міністерства до іншого», - зазначив Горбачьов.

Втім, за його прогнозами, у зв’язку з насиченням ринків грошима, у світі збережеться підвищений попит на всі товари, в тому числі зернової галузі, та доволі високі ціни на зернові та олійні. Подальше зростання чисельності населення сприятиме збереженню цього тренду, зокрема в Південно-Східній Азії.

Експерт назвав "вкрай правильним" рішення не обмежувати експорт зернових під час карантину.

«На початку 2020 року, до оголошення пандемії та введення карантинів у багатьох країнах, я прогнозував, що світ поки недооцінює той масштабний вплив, який матиме пандемія на економіку та інші сфери життя. Україна, як надійний партнер і суб’єкт забезпечення продовольчої безпеки, не обмежувала експорт зернових, як це зробили деякі наші конкуренти на світовому ринку. І це було вкрай правильне рішення», - заявив президент УЗА.

Читайте також: Зернова асоціація покращила прогноз врожаю та експорту зерна

На його думку, цього року не слід очікувати рекордних врожаїв пшениці та олійних культур, оскільки площі під пшеницею і кукурудзою скорочуються. Окрім того, значний негативний ефект матиме невиконання форвардів аграріями у 2020 році.

«Всі міжнародні покупці зерна зменшують обсяги форвардних угод, оскільки довіра до цього інструменту співпраці між покупцем і агровиробником значно похитнулась. Загалом обсяги залученого фінансування на виробництво та торгівлю зерном та олійними через форвардні контракти складали 11-12 млрд дол. У 2021 році їх може бути значно менше, відповідно, буде брак фінансування для проведення посівної аграріями, що призведе до падіння виробництва зерна в Україні у найближчі декілька років", - зауважив Горбачьов.

Він застеріг, що "продовження бездіяльності за ключовими напрямками — зрошування, страхування, забезпечення прав інвесторів, безпечність продуктів харчування — може затягнути всю аграрну сферу України в неконкурентоспроможний період і призвести до втрати значного потенціалу".

Як повідомляв Укрінформ, в Україні у 2020 році намолочено 65,4 млн тонн зернових та зернобобових культур із площі 15,3 млн га. Такі дані 15 грудня навело Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства за підсумками збиральної компанії.

За даними Держстату, у 2019 році обсяги врожаю зернових культур в Україні зросли до 75,1 млн тонн, порівняно із 70,1 млн тонн у 2018 році та 61,9 млн тонн у 2017 році.

Озимими культурами під урожай 2021 року засіяно 8,07 млн га (роком раніше - 10,2 млн га).