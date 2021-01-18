В Україні планують запровадити електронну систему ліцензування в сфері екпортного контролю

Державна служба експортного контролю України планує до кінця поточного року впровадити електронну систему подачі та розгляду звернень підприємств, а також обміну відповідною інформацією з іншими органами влади.

Як передає Укрінформ, про це сказав голова Державної служби експортного контролю України (ДСЕКУ) Олександр Павліченко у ході зустрічі з генеральним директором "Укроборонпром" Юрієм Гусєвим, повідомляє "Укроборонпром".

Павліченко повідомив, що відомство планує до кінця поточного року впровадити електронну систему подачі та розгляду звернень підприємств, а також обміну відповідною інформацією з іншими органами влади.

На сьогодні чинне законодавство України передбачає 90-денний термін розгляду заявок щодо видачі дозвільних документів підприємствам, які експортують військову продукцію та товари подвійного використання за кордон.

"Втім, доволі часто цей процес займає значно більше часу (іноді — до року) через недосконалість нормативної бази та процедури міжвідомчого погодження. Це призводить до ускладнення експорту ОВТ та відповідно суттєвого зменшення його обсягів", - наголосили в "Укроборонпромі".

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"Концерн готовий надати всебічну підтримку Держекспортконтролю для впровадження такої системи. На нашу думку, це зменшить терміни видачі дозвільних документів підприємствам, що, в свою чергу, дозволить збільшити обсяги експорту озброєння та військової техніки на виконання відповідного доручення Президента України", – заявив Юрій Гусєв.

Сторони домовилися про поглиблення взаємодії в цьому напрямку та проведення спільного семінару щодо підвищення ефективності співробітництва в галузі експорту вже у лютому цього року.