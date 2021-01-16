Гусєв обговорив з главою Представництва НАТО розширення ринків збуту

Генеральний директор концерну Укроборонпром Юрій Гусєв провів дистанційні перемовини з главою представництва НАТО в Україні Олександром Вінніковим, під час яких було обговорено розвиток співпраці зі структурами НАТО.

Про це Гусєв повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці.

«Подальші кроки нашої взаємодії обговорили у дистанційному форматі із @Alexander Vinnikov - Головою Представництва НАТО в Україні. Рухаємось у напрямку поглиблення співпраці з країнами Альянсу, застосування найкращих практик та розширення ринків збуту", - зазначив він.

Гусєв наголосив, що державний концерн Укроборонпром приділяє велику увагу розвитку співпраці зі структурами НАТО. Україна є одним з найактивніших учасників NIAG (Промислово-дорадча група НАТО, - ред.) серед всіх країн-партнерів НАТО.

Як повідомлялося, торік Укроборонпром вперше уклав пілотний контракт з Агенцією НАТО (NSPA) стосовно ремонту авіатехніки радянського виробництва.