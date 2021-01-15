Інформацію НАТО опрацьовуватимуть системи після акредитації у Держспецзв’язку

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації за дорученням уряду організовуватиме акредитацію з питань безпеки українських інформаційно-комунікаційних систем для оброблення інформації НАТО з обмеженим доступом.

Про це повідомляється на сайті Держспецзв’язку, передає Укрінформ.

«З метою реалізації національних зобов’язань України, визначених Адміністративними домовленостями щодо охорони інформації з обмеженим доступом між урядом України та НАТО ухвалено рішення щодо внесення змін до Положення про Адміністрацію Держспецзв’язку. Акредитація з питань безпеки здійснюватиметься з метою встановлення достатнього рівня захисту з урахуванням умов конфіденційності, цілісності, доступності, ідентифікації та безвідмовності, а також враховує існуючі рекомендації, визначені Комітетом безпеки НАТО", - зазначали в Держспецзв’язку.

Відповідно до набутих повноважень, Адміністрація Держспецзв'язку здійснюватиме нормативне регулювання аспектів акредитації з питань безпеки інформаційно-комунікаційних систем, організовуватиме таку акредитацію та надаватиме консультації, розроблятиме вимоги та рекомендації з безпеки.

Також на Держспецзв'язку покладено повноваження перевіряти заходи з безпеки ІТС на відповідність вимогам законодавства та надавати відповідні рекомендації.

Крім того, Держспецзв'язку погоджуватиме застосування засобів криптографічного захисту інформації та апаратних засобів для передачі інформації НАТО з обмеженим доступом.