Світові фондові індекси впали на тлі невизначеності через COVID-19

Світові ринкові індекси розпочали тиждень падіннями через втрату надії на швидке економічне відновлення під час пандемії коронавірусу (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Європейський індекс STOXX 600 розпочав тиждень падінням на 0,3%.

Німецький індекс DAX впав на 0,2%, французький CAC 40 та італійський FTSE MIB на 0,3%, а британський FTSE 100 знизився на 0,1%.

В Японії індекс Nikkei втратив 0,8% з початку понеділка.

Зазначається, що падіння фондових ринків відбувається на тлі регіональних локдаунів та сумнівів у швидкому економічному відновленні.

Як повідомляв Укрінформ, ціни на нафту знизилися в понеділок, 18 січня, через сумніви трейдерів щодо відновлення попиту на неї у зв'язку з триваючим зростанням захворюваності на COVID-19 у світі.

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Станом на ранок 18 січня у світі з початку пандемії підтверджено 95 484 666 випадків коронавірусу. При цьому кількість померлих від хвороби становить 2 039 695, а одужали від COVID-19 загалом 68 189 961 особа.