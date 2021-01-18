Світові фондові індекси впали на тлі невизначеності через COVID-19
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Європейський індекс STOXX 600 розпочав тиждень падінням на 0,3%.
Німецький індекс DAX впав на 0,2%, французький CAC 40 та італійський FTSE MIB на 0,3%, а британський FTSE 100 знизився на 0,1%.
В Японії індекс Nikkei втратив 0,8% з початку понеділка.
Зазначається, що падіння фондових ринків відбувається на тлі регіональних локдаунів та сумнівів у швидкому економічному відновленні.
Як повідомляв Укрінформ, ціни на нафту знизилися в понеділок, 18 січня, через сумніви трейдерів щодо відновлення попиту на неї у зв'язку з триваючим зростанням захворюваності на COVID-19 у світі.
Станом на ранок 18 січня у світі з початку пандемії підтверджено 95 484 666 випадків коронавірусу. При цьому кількість померлих від хвороби становить 2 039 695, а одужали від COVID-19 загалом 68 189 961 особа.