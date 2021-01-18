Нафта дешевшає через сумніви щодо відновлення попиту

Ціни на нафту знизилися в понеділок, 18 січня, через сумніви трейдерів щодо відновлення попиту на нафту у зв'язку з триваючим зростанням захворюваності на COVID-19 у світі.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $54,57 за барель, що на $0,53 (0,96%) нижче ціни на момент закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на $0,46 (0,88%) - до $51,90 за барель. Попередні торги по еталонах завершилися на рівні $55,10 і $52,36 відповідно.

В останні тижні ціни зросли, чому сприяв початок вакцинації проти COVID-19 і несподіване скорочення нафтовидобутку Саудівською Аравією. Проте зростання кількості нових випадків інфікування в усьому світі ставить під сумнів можливість подальшого зростання попиту.

Американські бурильники посилили тиск на ринок, наростивши минулого тижня парк нафтогазових бурових установок. За даними нафтосервісної компанії Baker Hughes, опублікованими минулої п'ятниці, кількість діючих нафтових бурових установок у США минулого тижня зросла на 12 одиниць - до 287. Кількість установок збільшується вже вісім тижнів поспіль, але як і раніше нижчими темпами, ніж роком раніше, коли вона становила 386 одиниць.

«Зниження цін дає перепочинок нафтовому ринку, який значно зріс останнім часом. Ключовою подією для ринку буде інавгурація обраного президента США Джо Байдена, і інвесторам особливо цікаво, наскільки швидко він зможе запустити озвучені ним нові стимули", - відзначає економіст Oversea-Chinese Banking Corp Хоуї Лі.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 54,84 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 54,76 долара за барель, що на 34 центи нижче рівня на момент закриття торгів ($55,10)