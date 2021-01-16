Через пандемію обсяг авіаперевезень у 2020 році впав на 60% – ІКАО

Через пандемію обсяг авіаперевезень у 2020 році впав на 60% – ІКАО

Укрінформ
Одним із наслідків пандемії коронавірусу стало падіння обсягу пасажирських авіаперевезень, який зменшився на 60% та фактично повернувся до рівня 2003 року.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена на сайті Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО).

«Після завершення аналізу економічних втрат у зв’язку із COVID-19, Агентство ООН з цивільної авіації підтверджує, що міжнародний пасажиропотік зазнав падіння на 60% протягом 2020 року, що повернуло обсяг авіаційних перевезень назад, до рівня 2003 року», - йдеться у повідомленні.

За наведеною статистикою, протягом минулого року повітряним транспортом скористалися усього 1,8 мільярда людей, в той час, як протягом попереднього, 2019 року, цей показник перевищував 4,5 мільярда.

Внаслідок масштабних запобіжних заходів, закриття кордонів та заборон на подорожі, починаючи з квітня минулого року пасажиропотік впав на 92% у порівнянні з рівнем 2019 року, включаючи 98% падіння у міжнародних авіаперевезеннях і 87% – на внутрішніх рейсах.

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Пасажирський авіарух дещо пожвавився у літні місяці 2020 року, але знову впав у вересні після того, як більшість країн світу постали перед другою хвилею пандемії COVID-19.

В абсолютних цифрах загальний обсяг економічних втрат у секторі пасажирських авіаперевезень дорівнює 370 мільярдам доларів США, з них 120 мільярдів припадають на Азійсько-Тихоокеанський регіон, 100 мільярдів доларів – на Європу, 88 мільярдів доларів – на Північну Америку. За ними, за розміром втрат у 26, 22 та 14 мільярдів доларів слідують, відповідно, Латинська Америка і Карибський басейн, Близький Схід та Африка.

ІКАО робить короткотерміновий прогноз щодо продовження депресивних явищ у секторі авіаційних пасажирських перевезень, оскільки пов’язані із пандемією коронавірусу ризики зберігатимуться високими протягом першого кварталу 2021 року. Жодних поліпшень у секторі ця міжнародна організація не прогнозує також у другому кварталі 2021 року, хоча ситуація великою мірою залежатиме від інтенсивності заходів із подолання пандемії та від успіху процесу вакцинації.

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«За найбільш оптимістичним сценарієм, до червня 2021 року кількість авіапасажирів може відновитися до 71% у порівнянні з 2019 роком (на 53% на міжнародних авіалініях і до 84 – на внутрішніх). За песимістичним сценарієм, пасажиропотік відновиться не більше ніж на 49% (26% – у міжнародному секторі, 66% – у внутрішніх авіаперевезеннях)», - йдеться в оприлюдненій інформації.

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Як повідомлялося, сектор авіаційних перевезень став одним із секторів світової економіки, поряд із туристичною галуззю, які зазнали найбільших втрат внаслідок пандемії COVID-19.

Міжнародна організація цивільної авіації - ІКАО (англ. International Civil Aviation Organization - ICAO) — заснована у 1944 році. ІКАО є спеціалізованою установою ООН, що займається організацією і координацією міжнародного співробітництва держав у секторі цивільної авіації. Членами організації є близько 190 держав, включаючи Україну.

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