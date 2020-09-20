Україна та США скоординували позиції в ІКАО

Україна та США погодили позиції стосовно розслідування авіакатастрофи PS752 та організації цивільного авіасполучення у чорноморському регіоні.

Про це йшлося під час розмови між представниками України та США при ІКАО (Міжнародної організації цивільної авіації) Андрієм Шевченком та Шоном Досі, повідомили Укрінформу в посольстві України в Канаді.

“Oбговорили українсько-американську взаємодію з посилення ефективності роботи ІКАО, забезпечення належного розслідування катастрофи PS752, а також питання нормалізації польотів у повітряному просторі над Чорним морем”, - заявили у посольстві.

Окрім цього, представники України на запрошення Президента Ради ІКАО взяли участь у віртуальному інформативному брифінгу стосовно реформування організації.

“Під час заходу відбувся обмін думками щодо можливих форматів посилення взаємодії ІКАО з представниками авіаційної галузі в контексті викликів, спричинених негативними наслідками впливу пандемії COVID-19 на сферу міжнародних авіаційних перевезень”, - зауважили у пресслужбі дипломатичної установи.

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Як повідомляв Укрінформ, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою було збито літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

18 липня Іран відправив до Парижа "чорні скриньки" зі збитого літака МАУ. Пізніше заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін повідомив, що бортові самописці успішно прочитані та розшифровані, стенограма підтвердила факт незаконного втручання.

У Києві 30 липня за участю іранської делегації відбулися перемовини щодо компенсацій за збиття Іраном літака МАУ.

31 липня в Офісі Генпрокурора поінформували, що наступний раунд переговорів з Іраном щодо розслідування авіакатастрофи заплановано на жовтень.

Фото: АА