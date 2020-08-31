Посол Ірану назвав умови досудового врегулювання всіх питань щодо збиття літака МАУ

Україна та Іран зможуть у досудовому порядку розв'язати всі питання щодо авіакатастрофи літака МАУ, якщо рухатимуться в юридичних рамках, зберігатимуть добру волю і утримуватимуться від політизації та створення медійного ажіотажу.

Про це заявив у інтерв'ю Укрінформу посол Ірану в Україні Манучехр Мораді.

"На моє переконання, якщо ми будемо рухатися законним шляхом, у дусі доброї волі, ніяких проблем не виникне, ми досягнемо згоди й проблеми буде вирішено. Іншими словами, вимоги, що виходять за юридичні рамки, і незаконні вимоги з одного боку, а також відсутність добрих намірів можуть створити складнощі у вирішенні питань, пов’язаних з катастрофою, і сприяти затягуванню їх вирішення", - сказав дипломат.

За його словами, іранська сторона протягом місяців, що минули після катастрофи, підтвердила, що має добру волю, а також діяла відповідно до законодавства.

"Мені здається, що ми виконали всі зобов’язання, які мали, в юридичній площині, демонструючи добру волю... Моє прохання полягає також у тому, щоб ми будували наш діалог у рамках закону та на засадах доброї волі й прагнули зберігати позитивну атмосферу, створену після першого туру перемовин, утримувалися від політизації питання та створення медійного ажіотажу. У цьому випадку, я запевняю, що справу буде вирішено швидко, чітко, об’єктивно, на засадах справедливості", - зазначив Мораді.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою було збито літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

18 липня Іран відправив до Парижа "чорні скриньки" зі збитого у січні українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ. Пізніше заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін повідомив, що бортові самописці успішно прочитані та розшифровані, стенограма підтвердила факт незаконного втручання.

У Києві 30 липня за участю іранської делегації відбулися перемовини щодо компенсацій за збиття Іраном рейсу Міжнародних авіаліній України PS752.

31 липня в Офісі генпрокурора поінформували, що наступний раунд переговорів з Іраном щодо розслідування авіакатастрофи рейсу Тегеран - Київ, заплановано на жовтень.

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