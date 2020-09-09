МЗС підтвердило Ірану дати другого туру перемовин щодо катастрофи літака МАУ – Єнін

“Ми підтвердили готовність до перемовин в запропоновані Іраном дати”, - сказав дипломат.

Коментуючи можливість перенесення перемовин у разі погіршення ситуації з COVID-19 у якійсь із двох країн, Єнін підкреслив, що Україна рішуче налаштована на якнайшвидше вирішення з Іраном проблеми катастрофи літака МАУ.

“Чекаємо на отримання відповідей на запитання, які ми поставили перед іранською стороною минулого разу”, - зазначив заступник міністра.

Як повідомляв Укрінформ, посол Ірану в Україні Манучехр Мораді в інтерв’ю агентству розповів, що іранська сторона вручила ноту Посольству України в Тегерані й запропонувала для проведення другого туру перемовин період з 18 до 21 жовтня.

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою було збито літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

18 липня Іран відправив до Парижа "чорні скриньки" зі збитого літака МАУ. Пізніше заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін повідомив, що бортові самописці успішно прочитані та розшифровані, стенограма підтвердила факт незаконного втручання.

У Києві 30 липня за участю іранської делегації відбулися перемовини щодо компенсацій за збиття Іраном літака МАУ.

31 липня в Офісі Генпрокурора поінформували, що наступний раунд переговорів з Іраном щодо розслідування авіакатастрофи заплановано на жовтень.