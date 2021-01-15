Коронакриза: Air Canada скорочує п’яту частину персоналу
Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомили у пресслужбі найбільшої канадської авіакомпанії.
“Air Canada оголошує про коригування своєї мережі відповідно до Плану пом’якшення та відновлення після COVID-19, шляхом зменшення спроможності системи у першому кварталі ще на 25%. Унаслідок цих змін кількість працівників буде скорочена приблизно на 1700 на додачу до понад 200 співробітників перевізника Express”, - йдеться у поширеній заяві.
Зазначається, що після планових скорочень кількість виконуваних Air Canada польотів у першому кварталі становитиме усього 20% від показників того ж таки періоду 2019 року.
До кризи на найбільшу авіакомпанію Канади працювали понад 10 тис. людей.
Раніше про суттєві скорочення заявив другий за розміром канадський авіаперевізник WestJet.
Як повідомляв Укрінформ, з минулого тижня усі охочі потрапити до Канади авіаційним транспортом, мусять перед посадкою у літак пред'явити негативний результат тесту на COVID-19, взятий протягом двох днів.
Фото: NEWS BULLETIN