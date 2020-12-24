МАУ за рік звільнила тисячу працівників і виконала на 72% менше рейсів

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" за рік унаслідок пандемії і тимчасового припинення авіасполучення скоротила близько тисячі працівників та виконала на 72% менше рейсів.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі авіакомпанії за підсумками діяльності у 2020 році.

"Під час локдауну авіакомпанія оптимізувала свою роботу: втричі зменшила витратні фінансові статті, оптимізувала флот та пропорційно скоротила штат працівників на близько 1000 чоловік", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з січня по грудень авіакомпанія виконала близько 17 тисяч рейсів, що на 72% менше порівняно з аналогічним показником 2019 року. За цей період МАУ перевезла 1 млн 787 тисяч пасажирів – учетверо менше від 2019 року (близько 8 млн пасажирів).

Крім того, у МАУ повідомляють, що у 2020 році транспортували 4 млн 824 тисячі кілограмів вантажу (15 млн 073 тисячі у 2019 році) та 1 млн 350 тисяч кілограмів пошти (4 млн 404 тисячі у 2019-му).

Як повідомлялося, уряд із 12 березня 2020 року запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Було зупинено роботу метрополітенів, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

5 червня в Україні поновили внутрішнє авіасполучення і 15 червня - міжнародне.

У липні 2020 року в авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" заявили, що збитки внаслідок тимчасового припинення авіасполучення під час карантину становили 60 млн дол. США.