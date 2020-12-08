МАУ з квітня компенсувала майже $22 мільйони за скасовані рейси

Авіакомпанія МАУ з квітня по листопад 2020 року компенсувала покупцям квитків 22 млн дол. за скасовані рейси внаслідок пандемії коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі авіакомпанії.

Зазначається, що з квітня по листопад 2020 року опрацьовано 85 861 запит пасажирів та оформлено повернення на суму майже 22 млн дол. Наразі зафіксовано ще близько 56 тис. неопрацьованих заявок на повернення.

В МАУ зауважують, що спалах коронавірусної інфекції особливо негативно вплинув на світову авіаіндустрію, і всі авіакомпанії світу внаслідок рішень власних урядів щодо карантинних заходів були змушені призупинити свою діяльність на декілька місяців, скасувавши тисячі рейсів. Це призвело до безпрецедентного накопичення невиконаних зобов’язань перед пасажирами.

Авіакомпанія запропонувала покупцям квитків на скасовані рейси декілька варіантів виходу з цієї ситуації: переоформлення квитка на інші дати без утримання штрафів; оформлення іменного промокоду на 125% оплаченої суми, який діє 2 роки з моменту його виписки; повернення коштів за скасований рейс на банківський рахунок.

Як повідомлялося, авіакомпанія МАУ звернулася із відкритим листом до Президента Володимира Зеленського, в якому просить про надання стабілізаційного кредиту та розстрочення заборгованості перед державними підприємствами "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" та Украерорух.