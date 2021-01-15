Конкурс на посаду гендиректора алюмінієвого комбінату намагаються заборонити через суд

Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК) просять заборонити Фонду держмайна проводити конкурс на посаду генерального директора АТ “Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат” (ЗАлК).

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті суду.

“Канцелярією Окружного адміністративного суду міста Києва зареєстровано позов до Фонду державного майна України щодо оскарження оголошення конкурсного відбору на посаду генерального директора АТ “Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що позивач просить суд визнати незаконними дії Фонду щодо оголошення конкурсу на посаду керівника вказаного підприємства та зобов’язати Фонд утриматись від його проведення.

Наразі суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомлялось, власником ЗАлКу в 2004 році стала російська група "СУАЛ". У 2007 році підприємство перейшло під контроль ОК "РусАл", що була створена внаслідок злиття алюмінієвих і глиноземних активів РусАлу, СУАЛу і швейцарського трейдера Glencore.

З 2015 року контрольний пакет акцій ПАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат", за ініціативою ГПУ, повернули державі. Відбулася низка судових розглядів щодо цього рішення. У 2018 році Фонд держмайна видав наказ про приватизацію державного пакета акцій ЗАлКу в розмірі 68,0095%.

У грудні 2019 року тодішній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства заявляв, що Запорізькому виробничому алюмінієвому комбінату потрібен інвестор; держава має відновити електролізне виробництво в Україні.