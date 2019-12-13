Держава має допомогти знайти інвестора для ЗАлКа - Милованов

"Запорізькому виробничому алюмінієвому комбінату" (ЗАлК) потрібен інвестор. Держава має відновити електролізне виробництво в Україні.

Про це під час візиту на підприємство сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"ЗАлКу" потрібен покупець. 400 — 450 мільйонів доларів необхідно для того, аби відновити електролізне виробництво. Те, що я сьогодні побачив, справило депресивне враження. Це біль. Такого немає бути в Україні, коли інвестори викупають і розпилюють наші заводи. Так зруйновано багато промисловості в Україні", - наголосив він після того, як побачив, що лишилось від колись потужного комбінату.

Виробництво алюмінію на комбінаті почало зупинятись у 2009 році згідно з вказівками тодішнього власника компанії "РусАл". Як пояснив головний інженер "ЗАлК" Сергій Покровський, у 2011 році виробництво було зупинено повністю. Вже вісім років, як в Україні не виробляється первинний алюміній. На підприємстві називають дії колишнього російського власника не інакше, як диверсією.

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З 2015 року контрольний пакет акцій підприємства, за ініціативою ГПУ, повернули державі, але судові справи досі тривають.

За словами міністра, держава має допомогти знайти інвестора та допомогти відновити права власності.

"Цей завод є прикладом того, що відбулось в Україні. Ми бачили "Мотор Січ", який в прекрасному стані і бачили алюмінієвий завод, який просто розпилений. Це дві історії. Я би хотів, аби у нас вся промисловість була в першій історії", - додав Милованов.

Він додав, що на це знадобляться не місяці, а роки.