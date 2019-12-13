Милованова шокував стан запорізької екології

Кількість викидів у Запоріжжі і відсутність екологічного моніторингу шокувала міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофія Милованова.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналіста Укрінформу.

«Я в шоці був від того, що побачив скільки викидів. В мене вже в горлі першить, а я тільки кілька годин знаходжусь у Запоріжжі. Я не знаю, як люди живуть через дорогу від тих заводів. Наскільки я зрозумію, немає екологічного моніторингу. Ми не знаємо, наскільки небезпечно це. Ми маємо поважати людей і здоров’я людей. Потрібно знайти шлях, щоб поєднати і захист екології і розвиток промисловості», - сказав Милованов.

Голова Запорізької ОДА Віталій Туринок запропонував на кілька місяців перебазувати до Запоріжжя міністерство екології.

Робоча поїздка Тимофія Милованова у Запоріжжя / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

«Екологія — це найгостріше питання. Треба зробити зміни до кількості викидів. Потрібно змінювати це на законодавчому рівні. Також їх треба правильно вимірювати і тоді будемо мати результат», - сказав Туринок.

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У п’ятницю, 13 грудня, Милованов знаходиться з робочою поїздкою у Запоріжжі. Він вже відвідав «Мотор Січ», державне конструкторське бюро «Івченко-Прогрес».