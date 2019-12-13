Милованов підписав меморандум з виробниками тютюнових виробів

Меморандум з виробниками тютюнових виробів, підписаний від Кабінету міністрів Тимофієм Миловановим, спрямований на розвиток чесної конкуренції на ринку цієї продукції.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

«Меморандум про наміри для забезпечення стабільності на ринку тютюнових виробів та підтримки конкурентного середовища для всіх його учасників» підписали від уряду міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов та найбільші виробники тютюнових виробів, які працюють на території України. Серед компаній – підписантів: British American Tobaco, Imperial Tobaco Ukraine, Japan Tobaco International, Philip Morris", - ідеться в повідомленні.

За словами Милованова, підписання меморандуму - важливий крок для розвитку чесної конкуренції на ринку.

"Очікуємо, що завдяки підписаному документу ми створимо рівні правила гри на ринку, будемо протидіяти незаконній торгівлі та ухиленню від сплати податків", - сказав міністр.

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У меморандумі, зокрема, йдеться про наміри обговорення змін в методології адміністрування 5% податку з роздрібного продажу тютюновими виробами, розробки пропозицій щодо ліцензійних умов для здійснення оптової торгівлі тютюновими виробами, впровадження системи відстеження переміщення тютюнових виробів.

У пресслужбі наголосили, що найближчим часом разом із представниками тютюнової індустрії буде створено робочу групу для напрацювання інструментів реалізації положень меморандуму.

Представники тютюнової промисловості відзначили беззаперечний позитив від підписання меморандуму.

За словами топ-менеджерів індустрії, перші здобутки від стратегічної і конструктивної позиції сторін, можна буде спостерігати вже за рік. Йдеться про збільшення надходжень до бюджету і прогнозований розвиток тютюнової галузі.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 11 грудня, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив на брифінгу за підсумками засідання уряду, що Кабінет міністрів погодив меморандум про взаєморозуміння, про прозоре та передбачуване регулювання для розвитку тютюнової промисловості із суб'єктами господарювання тютюнової промисловості.

7 жовтня Верховна Рада прийняла законопроєкт №1049, яким зобов'язала виробників та імпортерів тютюнових виробів реалізувати свою продукцію суб'єктам оптової торгівлі за цінами, що не перевищують 80% установленої максимальної роздрібної ціни з урахуванням ПДВ та акцизного збору, до 1 січня 2021 року. При цьому оптовики, які здійснюють реалізацію цієї продукції, повинні реалізувати продукцію суб'єктам роздрібної торгівлі тютюновими виробами за цінами, що не перевищують 87% максимальної роздрібної ціни на тютюнові вироби.

За порушення вимоги до ціни під час реалізації продукції виробником передбачається штраф у вигляді 100% вартості реалізованої продукції, але не менш ніж 200 тис. гривень, під час реалізації оптовиком - не менш ніж 100 тис. гривень.

Тютюнові компанії Philip Morris Україна, Джей Ті Інтернешнл Україна (JTI-Україна), British American Tobacco і Imperial Tobacco Production Ukraine заявили про виникнення ризику закриття своїх тютюнових фабрик у зв'язку із законодавчим врегулюванням торгової націнки на сигарети.