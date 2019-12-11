Уряд домовився з представниками тютюнових компаній

Кабінет міністрів погодив меморандум про взаєморозуміння, про прозоре та передбачуване регулювання для розвитку тютюнової промисловості із суб'єктами господарювання тютюнової промисловості.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив на брифінгу за підсумками засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це рамковий документ про порозуміння, який фіксує нашу спільну добру волю”, - сказав Гончарук.

За його словами, меморандум направлений на забезпечення чесних умов на цьому ринку. "Щоб ніхто ні з ким не змовлявся, щоб ніхто не утворював монополій, не зловживав”, - додав глава уряду. Гончарук також зазначив, що до нинішньої моделі тютюнового ринку в уряду є багато питань.