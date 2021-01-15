У Раді з’явився законопроєкт про заміну старих маршруток

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №4583, мета якого - замінити старі маршрутки в міському транспорті.

Про це повідомив у Фейсбуці міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Укрінформ.

«У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, мета якого - закінчити зі старими маршрутками у міському транспорті. Прийняття цього законопроєкту дасть можливість нарешті вимагати від перевізників якості та залишити в минулому старі та рoзвалені автобуси. Для цього ми взагалі міняємо підхід та пропонуємо замість не завжди прозорих конкурсів на маршрути почати закуповувати транспортну послугу через ProZorro. Це відкрита та прозора конкуренція, а конкуренція завжди підвищує якість», - зазначив він.

При цьому, за словами Криклія, важливо, що міста самі зможуть визначати ціну та справедливо платити за кілометри, які обслужено.

«Цим ми закінчуємо дискримінацію пільговиків, так як перевізник вже отримує гроші за кілометри. Ключове слово - кілометри, а не «зібрані гроші з пасажирів». Такий підхід також дасть можливість вимагати від перевізників не тільки обслуговування пасажирів на комфортних автобусах, але й встановлення трекерів та валідаторів для електронної оплати», - зауважив міністр.

Він подякував містам та експертам за співпрацю, та зазначив, що дуже чекає на ухвалення відповідного законопроєкту.

Як повідомляв Укрінформ, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підтримав ініціативу міністра інфраструктури Владислава Криклія щодо створення спеціальних фондів для фінансування розвитку аеропортів і залізничної інфраструктури України.