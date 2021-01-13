У Чернівцях перевізників хочуть зобов'язати вмикати у маршрутках класику
Укрінформ
У Чернівцях пропонують транслювати класичну музику у громадському транспорті та на зупинках.
Про це йдеться в опублікованому на сайті Чернівецької міськради проєкті рішення, передає Укрінформ.
"Підтримати місцеву ініціативу про запровадження трансляції симфонічних творів українських і зарубіжних композиторів-класиків, врівноваженого, спокійного та розміреного характеру, в міському громадському транспорті та на зупинках міського громадського транспорту", - йдеться у документі.
Крім того, пропонується зобов'язати перевізників вмикати у маршрутках класичну музику.
Проєкт рішення міськрада розгляне на наступній сесії 28 січня.