Очікування бізнесу щодо економічного розвитку незначно погіршилися – НБУ

Оцінки бізнесу щодо економічного зростання та власного розвитку погіршились, а інфляційні та девальваційні очікування на наступні 12 місяців зросли на тлі посилення карантинних заходів.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування керівників компаній, яке Національний банк провів у IV кварталі 2020 року, повідомляє пресслужба регулятора.

Індекс ділових очікувань підприємств становив 99,6%, погіршившись після поліпшення у ІІІ кварталі, коли переважали оптимістичні настрої (100,8%).

У Нацбанку зазначили, що зниження індексу відбулося за рахунок погіршення респондентами оцінок щодо загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва, інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар, а також фінансово-економічного стану власних підприємств.

Підприємства очікують, що обсяги виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців й далі скорочуватимуться. Баланс відповідей склав "мінус" 24,4% проти "мінус" 16,1% у IІІ кварталі 2020 року.

Інфляційні очікування підприємств посилилися: в IV кварталі очікувана річна інфляція становила 7,9% порівняно з 7,0% у попередньому кварталі. Майже половина опитаних підприємств вважають, що інфляція буде нижчою за 7,5%. Втім, кожен п’ятий респондент прогнозує інфляцію від 7,5% до 10,0%. Посилився вплив послаблення гривні на інфляцію: про це відзначили 71,9% респондентів проти 69,4% у минулому кварталі. 63,6% респондентів вважають проінфляційним фактором збільшення витрат на виробництво.

Також посилилися девальваційні очікування бізнесу. Середнє значення обмінного курсу, яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 29,68 грн/дол. США (у попередньому кварталі – 28,99 грн/дол. США). 44,5% підприємств вважає, що обмінний курс коливатиметься в межах від 29.01 грн/дол. США до 30.00 грн/дол. США.

Зазначається, що квартальне опитування проводилося з 5 листопада 2020 року до 3 грудня 2020 року. В опитуванні взяли участь 693 підприємства із 22 регіонів країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької і Луганської областей). Серед опитаних підприємств 18,8% – компанії переробної промисловості, 15,2% – сільського господарства, 15,7% – оптової торгівлі, 13,0% – транспорту та зв’язку, 6,8% – добувної промисловості, 5,1% – роздрібної торгівлі, 4,6% – сфери електроенергії та водопостачання, 3,2% – будівництва, 17,7% – підприємства інших галузей. Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.