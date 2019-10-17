Законопроєкти мають обговорюватись разом з представниками міжнародного бізнесу - ЄБА

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) звертається до спікера Верховної Ради та голови парламентського Комітету з проханням залучити представників бізнесу до обговорення енергетичних законопроєктів.

Про це йдеться у заяві ЄБА.

"Бізнес-спільнота висловлює глибоке занепокоєння істотними порушеннями в частині ознайомлення народних депутатів та представників бізнесу із законодавчими ініціативами, а також відсутністю можливості надати зауваження та пропозиції до законодавчих ініціатив, при цьому, що раніше було задекларовано курс на відкритість та прозорість процедур. Європейська бізнес асоціація звертається до голови Верховної Ради та голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг із проханням про недопущення подібних фактів порушення та просить забезпечити належну участь представників бізнес-спільноти у обговоренні законодавчих ініціатив", - закликають в асоціації.

ЄБА висловлює думку, що 16 жовтня під час засідання комітету з енергетики було здійснено низку серйозних порушень при розгляді важливих для галузі законопроєктів.

"Компанії-члени ЄБА можуть констатувати наступні речі: у порядок денний комітету було включено низку законопроєктів, які фактично не були зареєстровані у Верховній Раді станом на дату попередню до засідання комітету, до порядку денного комітету було включено низку законопроєктів, які ще перебувають на розгляді голови ВР відповідно до регламенту і ще не були направлені до комітету, на розгляд комітету були винесені законопроєкти до закінчення термінів на подачу альтернативних законопроєктів, за законопроєктами, запропонованими для розгляду на Комітеті відсутні обов’язкові висновки інших Комітетів ВР", - коментує ЄБА.

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Як повідомлялося, вчора, 16 жовтня, Верховна Рада зареєструвала чотири законопроєкти про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії". Документи були зареєстровані без текстів.