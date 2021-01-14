Україна має намір вийти із ще однієї угоди СНД

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт «Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності».

Як передає Укрінформ з посиланням на сайт парламенту, відповідний законопроєкт № 0088 вніс Кабінет Міністрів.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт розроблено в рамках виконання плану щодо виходу України з міжнародних договорів, які було укладено державами-членами СНД.

«Верховна Рада постановляє: вийти з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності, вчиненої 19 листопада 2010 р. в м. Санкт-Петербурзі та ратифікованої Законом України від 21 грудня 2011 р», - наголошується у законопроєкті.

Зазначена угода була розроблена з метою координації спільної діяльності з удосконалення міждержавної системи охорони і захисту інтелектуальної власності, протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони і захисту інтелектуальної власності. Угоду підписали Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизька Республіка, Молдова, Російська Федерація, Таджикистан, Узбекистан та Україна.

Статтею 2 угоди передбачено створення та функціонування Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності, яка формується з керівників органів державної влади держав-учасниць Угоди та є органом галузевого співробітництва СНД. Міждержавна рада, зокрема, координує спільну діяльність держав-учасниць Угоди, розробляє рекомендації зі створення системи підвищення ефективності правової охорони й захисту інтелектуальної власності, протидії недобросовісній конкуренції у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності, протидії виробництву й розповсюдженню контрафактної продукції, удосконалення механізмів захисту об'єктів промислової власності, авторського права та суміжних прав.

Натомість, як наголошується у записці, представники України тривалий час не брали участі у засіданні ради, а чинні двосторонні угоди забезпечують належний рівень захисту інтелектуальної власності.

Як повідомлялося, 19 травня 2018 року тодішній Президент України Петро Порошенко підписав указ «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня 2018 року «Про припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності незалежних держав».

В рамках реалізації вказаного плану Україна 23 листопада 2020 року затвердила вихід з договору про проведення узгодженої монопольної політики Співдружності незалежних держав (СНД). Відповідний документ підписав Президент Володимир Зеленський.

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В Офісі Президента зауважили, що вихід з цього договору СНД захистить українські національні економічні інтереси.

«Договір містить механізми обміну інформацією, тому існує ризик отримання членами СНД відомостей, які можуть бути використані для здійснення торговельно-економічного тиску на Україну», - йдеться в повідомленні.

Кабінет Міністрів 5 січня 2021 року схвалив законопроєкт "Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності".