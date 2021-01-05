Кабмін погодив вихід України з іще однієї угоди СНД

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт "Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності".

Як передає Укрінформ, про це поінформував у Телеграмі представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

"Законопроєктом пропонується вийти з угоди, учиненої 19 листопада 2010-го року в місті Санкт-Петербург та ратифікованої Верховною Радою України 21 грудня 2011 року", - написав Мокан.

Він зазначив, що тривалий час Україна не бере участі в розробці проєктів міжнародних договорів в межах СНД, не здійснює в межах Угоди обмін патентною, нормативно-методичною документацією у сфері охорони й захисту інтелектуальної власності, а українські представники не беруть участі у засіданнях Міждержавної ради.

За словами Мокана, положення Угоди щодо здійснення співробітництва уповноваженими (компетентними) органами у сфері інтелектуальної власності шляхом координації та проведення спільних досліджень, погодження питань, пов'язаних з охороною й захистом інтелектуальної власності у ході здійснення співробітництва у сфері економіки, торгівлі, науки, техніки та культури, а також сприяння в укладенні відповідних міжнародних договорів наразі також не застосовується.

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"Дана Угода не відповідає сучасному стану економічних відносин між державами-членами СНД. А зобов'язання України, що виникли протягом строку дії Угоди, врегульовані",- додав Мокан.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 28 грудня 2020 року схвалив проєкт закону "Про вихід з угоди про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок та Протоколу про внесення поправок до Угоди про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок".