Нафта дорожчає через прогноз чергового скорочення запасів у США

Ціни на нафту підвищуються у вівторок, 12 січня, в очікуванні чергового скорочення запасів сирої нафти в Сполучених Штатах. Інвестори так само занепокоєні глобальним зростанням числа випадків коронавірусу у світі.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $55,55 за барель, що на $0,11 (0,2%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI станом на лютий на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $52,19 за барель, що на $0,06 (0,11%) нижче рівня попередніх торгів. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $55,66 і $52,25 відповідно.

Число випадків коронавірусу в усьому світі 11 січня перевищило 90 млн. Уряди намагаються придбати вакцини і посилюють карантинні заходи для боротьби з новими мутаціями коронавірусу.

Японія планує розширити надзвичайний стан за межі Токіо, щоб зупинити поширення COVID-19. Китай запроваджує обмеження на пересування в деяких регіонах країни.

Запаси сирої нафти в США, ймовірно, вичерпуються п'ятий тиждень поспіль, водночас запаси нафтопродуктів минулого тижня можуть показати зростання, як свідчить попереднє опитування Reuters. Воно проводилося напередодні публікації звітів Американського інституту нафти (API) та Управління енергетичної інформації (EIA).

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 56,02 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 55,62 долара за барель, що на 4 центи нижче за рівень закриття торгів ($55,66).