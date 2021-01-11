Міненерго пропонує знизити ціну на газ для «вразливих» споживачів

Міністерство енергетики запропонувало з 1 лютого обмежити та на рік зафіксувати ціну на газ для "вразливих" споживачів на рівні "хаб мінус" з додаванням визначеної граничної націнки постачальників.

Про це у фейсбуці написав т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко, передає Укрінформ.

"Міністерство енергетики запропонувало розглянути варіант, коли з 1 лютого ціна буде обмежена ціна на газ для "вразливих" споживачів — на рівні "хаб мінус" з додаванням визначеною граничної націнки постачальників, причому ціна буде зафіксована на рік. За нашими розрахунками мова йде про рівень ціни 5356 грн, тобто на 44% менше ніж середньозважена ціна у січні. Для розуміння, якщо нічого не робити, то потрібно очікувати, що ціна у лютому збільшиться ще приблизно на 15%", - прогнозує Вітренко.

За словами т.в.о. міністра, це можливо у разі реалізації рішення, яке було напрацьоване Міністерством енергетики: формування тарифів на газ за формулою "ціна на європейських хабах "мінус" транспортування газу". У рамках цього підходу пропонується також тимчасово обмежити маржу для газопостачальників.

Вітренко відзначив, що якби такий принцип - "хаб мінус" - був застосований вже на сьогодні, то у січні ціна газу для населення становила б 5900 грн.

Натомість регіональні газопостачальні компанії (газзбути), у січні пропонують за тисячу кубометрів від 6 990 до 10 800 грн. (середньозважена ціна - 9618 грн.) У газопостачальної компанії державного "Нафтогазу" ціна становить 7220 грн.

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Нагадаємо: 11 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив результати наради за участю керівництва Міністерства енергетики, представників НАК "Нафтогаз України", енергетичного регулятора, ТОВ "Оператор ГТС" та Офісу Президента, під час якої було напрацьовано два підходи, які дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення.

Перший підхід, який запропонувало Міністерство енергетики, полягає в формуванні тарифів на газ за формулою "ціна на європейських хабах "мінус" транспортування газу. У рамках цього підходу пропонується також тимчасово обмежити маржу для газопостачальників.

Другий підхід, який запропонувала державна компанія "Нафтогаз", полягає в посиленні конкуренції на ринку шляхом обов’язкової публікації всіма газопостачальними компаніями свого річного тарифу на газ, як це вже робить "Нафтогаз". Таким чином, газопостачальні компанії будуть змушені активно конкурувати за базу споживачів, що, як вважають в "Нафтогазі", призведе до зниження тарифів у межах відкритих торгів.

Також, за словами Шмигаля, під час наради було сформовано механізм, який дозволить зменшити ціну на транспортування газу.