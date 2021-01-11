Ціна нафтового «кошика» ОПЕК перевищила 54 долара за барель
Як передає Укрінформ, про це свідчать оприлюднені у понеділок, 11 січня, дані Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК).
«Відповідно до підрахунків секретаріату ОПЕК, ціна кошика ОПЕК з 13 сортів нафти ОПЕК становила у п’ятницю 54,39 дол. за барель порівняно з 53,84 дол. минулого дня», - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, "кошик" нафти ОПЕК складається із таких сортів нафти країн-учасниць нафтового картелю: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Djeno (Конго), Zafiro (Екваторіальна Гвінея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Ісламська Республіка Іран), Basra Light (Ірак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Лівія), Bonny Light (Нігерія), Arab Light (Саудівська Аравія), Murban (ОАЕ) та Merey (Венесуела). Ціна "кошика" ОПЕК є середнім арифметичним показником фізичних цін цих 13 сортів нафти.